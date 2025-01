Op dit moment dragen mannen en vrouwen bij de krijgsmacht dezelfde beschermende scherfvesten. De nieuwe vesten zijn speciaal ontwikkeld om goed aan te sluiten op het vrouwelijk bovenlichaam. Zo hebben ze meer afstelmogelijkheden. Ook zijn ze prettiger te dragen door de vorm en zijn ze iets lichter.

Bij de special forces zijn de scherfvesten al langer in gebruik. Volgens Defensie waren de vrouwen daar „dusdanig tevreden” dat ze ze nu in de hele organisatie wil gebruiken.

Naar verwachting worden de eerste vesten vanaf de zomer in gebruik genomen door vrouwen in de krijgsmacht. Later wil Defensie nog eens 7000 extra scherfvesten aanschaffen.