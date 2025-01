Crowley deed de uitspraken op de dag dat de brandweer de brand eindelijk iets wist terug te dringen. „Ja, het budget werd verlaagd en dat had invloed op ons vermogen om op te treden”, zei ze in een emotioneel interview met televisiestation Fox 11. En over haar brandweermensen: „Ze krijgen niet wat ze nodig hebben om hun werk te doen.”

Burgemeester Karen Bass, die meer dan 17 miljoen dollar (16,5 miljoen euro) bezuinigde op de brandweer, verdedigde die financiële kortingen en zei dat ze plaatsvonden tijdens „moeilijke budgettaire tijden”. Volgens haar hebben de bezuinigingen bovendien geen invloed gehad op de respons op de bosbranden.

De verwoestingen die het vuur aanricht rond Los Angeles zijn enorm. De Amerikaanse president Joe Biden vergeleek de stad vrijdag met een „oorlogsgebied”. De bosbranden hebben al zeker elf levens geëist. Duizenden gebouwen zijn verwoest.