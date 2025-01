De minister liet weten dat het 274 meter lange schip Eventin, dat op weg was van Rusland naar Egypte, vrijdag op drift raakte in de Oostzee en niet meer in staat was „om te manoeuvreren”. Vervolgens dreef het schip met lage snelheid de Duitse kustwateren in, aldus het Duitse Centrale Commando voor Maritieme Noodsituaties.

Een noodsleepboot onderschepte de Eventin in de wateren voor het eiland Rügen om het schip te stabiliseren. Er zijn nog geen olielekken ontdekt bij meerdere uitgevoerde surveillancevluchten. Wel zijn er twee extra sleepboten onderweg naar de olietanker. De ruwe zee en harde windvlagen maken de stabilisatie van de Eventin namelijk lastig. Het Duitse noodcommando zei vrijdagavond dat er nog geen beslissing is genomen of en wanneer de olietanker naar een haven zal worden gesleept.

Hoewel de tanker onder Panamese vlag vaart, is Baerbock ervan overtuigd dat het schip onderdeel is van de Russische „schaduwvloot”. Na de invasie van Rusland in Oekraïne hebben westerse landen sancties ingesteld tegen de Russische olie-industrie. In reactie daarop maakt Rusland voor zijn olie-export inmiddels veelvuldig gebruik van tankers met ondoorzichtige eigendomsconstructies om zijn lucratieve olie-uitvoer stiekem alsnog te kunnen voortzetten.

Baerbock bekritiseerde in een reactie op de op drift geraakte Eventin het gebruik van „aftandse olietankers” door Rusland en noemde het een bedreiging voor de Europese veiligheid. Ze zei dat „door meedogenloos een vloot van roestige tankers in te zetten” de Russische president Vladimir Poetin „niet alleen de sancties omzeilt, maar ook willens en wetens accepteert dat het toerisme rond de Oostzee tot stilstand komt” in het geval van een ongeluk. Ook zou zo’n ongeluk uiteraard een ramp zijn voor veel zeezoogdieren, zeevogels en andere diersoorten die in de Oostzee leven.