De Dow-Jonesindex daalde 1,6 procent naar 41.938,45 punten. De brede S&P 500-index verloor 1,5 procent op 5827,04 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 1,6 procent tot 19.161,63 punten.

Uit het banenrapport kwam naar voren dat er in december 256.000 banen bijkwamen in de grootste economie van de wereld. De werkloosheid in de VS kwam vorige maand uit op 4,1 procent, tegen 4,2 procent een maand eerder. De Amerikaanse centrale bank baseert het rentebeleid onder meer op cijfers over de arbeidsmarkt.