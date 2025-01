Wat kan ik voor Malawi doen?

Dankzij Food For LiFe zijn er nu duizenden boeren in Malawi die een landbouwmethode hebben geleerd die een zeven keer zo grote oogst oplevert als de traditionele systemen. Een methode die alleen middelen gebruikt die God in Zijn schepping heeft gelegd en amper misoogsten geeft. FFF-deelnemers hebben de werkwijze onder de knie gekregen en leren die nu ook aan hun kinderen. Dit gaat hongersnood en klimaatverandering tegen.

Voorbeelden en foto’s

Regelmatig krijgen we de vraag of we met data en gecontroleerde cijfers kunnen bewijzen dat ons systeem werkt. Het antwoord is: niet echt. Wat we wel hebben, zijn rapporten van accountants die bij deelnemers langsgaan en controleren of ze via de FFF-methode landbouw bedrijven. En we kunnen honderden voorbeelden noemen van mensen die dankzij FFF een veel beter leven hebben gekregen. En we hebben duizenden beelden van rijke oogsten, grote maïskolven en blije boeren (zie ook de foto in dit artikel).

Wat het ‘geheim’ van Food For LiFe is? Luisteren naar de Heere, dicht bij principes in Zijn Schepping blijven en je gezond verstand gebruiken. God geeft dauw en natuurlijke meststoffen en Hij vraagt ons om van Zijn en onze rijkdommen uit te delen aan mensen in nood. Zo simpel is het.

Financiële kant

Voor 2025 hebben wij grote plannen. We willen van de maïsoogsten geen 125.000 maar 1 miljoen maaltijden per dag kunnen bereiden. Dat lijkt misschien heel ambitieus en dat is het ook wel. Aan de andere kant valt het ook wel weer mee: de deelnemers schalen ‘gewoon’ op van 1/7 acre naar 1 acre eigen land. De organisatie om dit doel te bereiken is het afgelopen jaar op poten gezet. De bestuurders en toezichthouders staan in de startblokken. Het is vooral de financiële kant die nog niet helemaal rond is. Daarom gaan wij dit jaar extra acties voeren.

„Wat zou u dit jaar voor het wonder van God in Malawi kunnen/willen doen”

Mogen wij u aan aan het begin van een nieuw jaar weer vragen uw handen te vouwen en uit de mouwen te steken? U mag ons gerust vragen op welke manieren u in 2025 mensen in Malawi kunt helpen. Wat zou u dit jaar voor het wonder van God in Malawi kunnen/willen doen?