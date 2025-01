KWF en FNV willen onderzoek naar schadelijke uitstoot vliegtuigen

Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV zegt woedend te zijn over de gang van zaken. „Onze leden krijgen deze stoffen die kanker kunnen veroorzaken dagelijks binnen”, zegt ze. „Dit is de dagelijkse realiteit voor veel werknemers op Schiphol. Mensen overlijden voortijdig, worden arbeidsongeschikt en komen soms in de bijstand. Daar draaien we als maatschappij voor op. De rekening gaat dus niet naar de werkgevers, maar naar ons en de geliefden van de mensen die getroffen worden.” Volgens Jong frustreren bewindspersonen een onafhankelijk onderzoek al jaren. „Het laat zich raden waarom dat is, maar ik ben woedend dat dit in Nederland gebeurt.”

KWF heeft aan de betrokken ministeries gevraagd om een onafhankelijk onderzoek, dat door het RIVM gecoördineerd zou moeten worden. „We kunnen ons niet veroorloven om pas jaren later te ontdekken hoe ongezond de werkomstandigheden voor deze medewerkers zijn”, vindt de organisatie. „Dit kan echt niet wachten.”