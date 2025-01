De Jonge roept Den Haag op te investeren in leefbaarheid Zeeland

Binnenland

De Zeeuwse commissaris van de Koning, Hugo de Jonge, roept de Rijksoverheid op te investeren in bereikbaarheid, leefbaarheid, zorg en onderwijs in de provincie, zodat Zeeland kan groeien. „Dat is niet alleen in het belang van Zeeland, maar in het belang van heel Nederland. Omdat hier in Zeeland de sleutels liggen voor grote landelijke opgaven”, zei De Jonge in zijn nieuwjaarstoespraak.