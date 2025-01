Geen straf voor Trump in zwijggeldzaak, veroordeling blijft staan

Buitenland Verenigde Staten

De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump krijgt geen straf in de zogenoemde zwijggeldzaak in New York. De rechter heeft besloten dat de Republikein niet de gevangenis in hoeft en ook geen boete hoeft te betalen. Wel blijft de veroordeling staan, waardoor Trump over tien dagen de eerste veroordeelde crimineel is die president van de Verenigde Staten wordt.