Binnenland

De eerste van twee asielflats drijvend op pontons aan de Gerrit Bolkade in Zaandam is nagenoeg vol. Er is plek voor 664 mensen op de Renaissance. Doorlopend gaat er een handjevol mensen in en uit de opvanglocatie, maar bijna alle plekken zijn gevuld, aldus de plaatselijke woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).