Economie

Het Verenigd Koninkrijk is „zorgwekkend” dicht bij het einde van zijn gasvoorraad. Volgens British Gas-eigenaar Centrica ligt het niveau ruim een kwart lager dan vorig jaar en is er nog maar voor een week aan gas over. Dat komt door de vrieskou in het Verenigd Koninkrijk en het wegvallen van Russisch gas door pijpleidingen in Oekraïne.