Hof oordeelt over klacht tegen advocaat Roethof: ongegrond

Binnenland

De klacht tegen advocaat Gerald Roethof voor lekken is toch ongegrond verklaard, bevestigde het Hof van Discipline vrijdag na berichtgeving van het AD. Roethof had eerder een schorsing opgelegd gekregen door de Raad van Discipline voor het lekken van informatie in een lopend onderzoek. Roethof ging in beroep en de beslissing van de Raad is nu door het Hof vernietigd, aldus een woordvoerder.