De wereldwijde verkoop van personenauto’s, met ook de luxemerken Maybach en AMG, zakte met 3 procent tot bijna 2 miljoen in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij kromp de Chinese autoverkoop met 7 procent. Ook in Europa, inclusief de Duitse thuismarkt, nam de verkoop af. Wel werden plussen behaald in Noord-Amerika en elders in de wereld.

Als het gaat om volledig elektrisch aangedreven auto’s kromp de verkoop met bijna een kwart. Dat komt onder meer door felle concurrentie in Europa van goedkopere Chinese automerken. Het bedrijf uit Stuttgart meldde verder dat de verkoop van bestelbusjes met 9 procent zakte tot ruim 405.000 stuks.

Andere Duitse autobouwers hebben het eveneens lastig op de Chinese markt. Zo werden vorig jaar ook minder Volkswagens verkocht in China, zo werd donderdag nog bekend.