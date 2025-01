Aantal Duitse faillissementen op hoogste niveau sinds 2017

Destatis heeft de cijfers tot en met oktober compleet. In die laatste maand was er een toename van 36 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het was tien jaar geleden dat het aantal faillissementen in oktober zo hoog was als in 2024, meldt de Duitse Kamer van Koophandel (DIHK).

„Deze nieuwe cijfers zijn een duidelijk waarschuwingssignaal. Ook de vooruitzichten voor 2025 geven weinig reden tot hoop”, schrijft de DIHK. Nederlands belangrijkste handelspartner kent onder meer grote problemen in de omvangrijke auto-industrie.

Ook in Nederland is een inhaaleffect qua faillissementen aan de gang, nadat tijdens de coronacrisis door overheidssteun nauwelijks bedrijven failliet gingen. Tot en met november gingen in Nederland ongeveer een derde meer bedrijven failliet dan in dezelfde periode een jaar eerder.