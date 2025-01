Verfconcern AkzoNobel schrapt een zesde van de banen in Frankrijk

Economie

Verfconcern AkzoNobel schrapt bijna een zesde van de banen in Frankrijk. De reorganisatie is onderdeel van een plan om de werkzaamheden in het land te „moderniseren en optimaliseren”. Daarbij wordt een deel van de Sikkens Solutions-verfwinkels gesloten en overgeheveld naar onafhankelijke uitbaters. Zo’n 200 van de in totaal 1300 banen in Frankrijk verdwijnen.