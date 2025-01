Straf geëist tegen man om aansporen vrouw tot zelfmoord

Binnenland

Een man van 80 uit Breda heeft volgens het Openbaar Ministerie een vrouw van 32 uit het Zuid-Hollandse Bodegraven aangespoord om een einde aan haar leven te maken. In november 2021 nam ze het zelfdodingsmiddel ‘middel X’ in en overleed. De officier van justitie eiste vrijdag daarom een gevangenisstraf van veertien maanden tegen Hans D., waarvan zeven maanden voorwaardelijk. In Nederland is nog nooit iemand veroordeeld voor het aanzetten tot zelfmoord.