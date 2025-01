De politie heeft een onderzoek ingesteld en heeft beklemtoond dat nog niet bekend is hoe de bosbrand bij West Hills donderdag is ontstaan. De aangehouden man is een dakloze dertiger.

In het noorden van Los Angeles en aan de noordwestrand van de stad zijn sinds afgelopen dinsdag meerdere bosbranden uitgebroken, de grootste bij de dure wijk Pacific Palisades. Daar is tussen Santa Monica en Malibu al meer dan 80 vierkante kilometer afgebrand. De brand bij West Hills is relatief beperkt van omvang en beslaat momenteel 4 vierkante kilometer.