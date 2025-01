De vrouw uit Diemen was onder verdachte omstandigheden vermist. Ze was voor het laatst woensdag gezien in Landsmeer. Haar auto werd een dag later gevonden bij een fastfoodrestaurant in Amsterdam-Noord. Na de vondst van de vrouw in Landsmeer, is de vermoedelijke dader aangehouden in Amsterdam.

De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. Hij zit in alle beperkingen en mag alleen met zijn advocaat contact hebben. Wat er precies is gebeurd, onderzoekt de politie nog.