Prada overweegt overname Versace, schrijft Italiaanse krant

Volgens Il Sole 24 Ore is een belangrijke vraag welk overnamebedrag Capri Holdings wil voor Versace. De Amerikanen kochten het modemerk in 2018 voor ongeveer 1,8 miljard euro van de familie Versace en investeringsmaatschappij Blackstone. In de jaren die volgden groeide het door Gianni Versace opgerichte merk hard, maar de laatste jaren hebben luxemerken te lijden onder een afzwakkende vraag, voornamelijk in China.

Naast Prada zijn volgens de krant ook andere bedrijven geïnteresseerd in Versace. Dat zijn niet alleen modehuizen, maar ook investeringsfondsen. Prada wilde tegenover Il Sole 24 Ore niet ingaan op het nieuws.