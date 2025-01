„Hij wil dat we elkaar ontmoeten en we zijn bezig dat te regelen”, zei Trump in zijn residentie in Mar-a-Lago in Palm Beach. „President Poetin wil dat we elkaar ontmoeten, hij heeft het zelfs publiekelijk gezegd en we moeten een einde maken aan deze oorlog die een echte verspilling is”, voegde de aanstaande president van de Verenigde Staten eraan toe.

Trump, die op 20 januari aan de macht komt, beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne de oorlog in Oekraïne „binnen 24 uur” te beëindigen. Onder het presidentschap van Joe Biden waren de VS sinds het begin van de Russische invasie in 2022 de belangrijkste steunpilaar van Oekraïne, waarbij ruim 65 miljard dollar aan militaire hulp werd verstrekt.