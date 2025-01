Economie

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft vorig jaar 766 toestellen afgeleverd. Dat is het hoogste aantal in zes jaar. Vliegtuigmaatschappijen steken de laatste tijd namelijk veel geld in het vernieuwen van hun vloot met zuinigere vliegtuigen zoals het A321neo-model. Dat toestel is momenteel het bestverkopende vliegtuig ter wereld.