Het was voor het eerst in maanden dat Machado in het openbaar verscheen. Ze hield zich sinds augustus schuil nadat de oppositie zei dat Maduro fraude had gepleegd bij de verkiezingen, en dat oppositiekandidaat Edmundo González Urrutia de eigenlijke winnaar was.

Vrijdag wordt Maduro opnieuw beëdigd tot president. Duizenden mensen demonstreren donderdag tegen de president.