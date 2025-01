Geplaagd Ubisoft stelt nieuwe Assassin’s Creed-game weer uit

Economie

Ubisoft heeft de komst van zijn nieuwste game in de populaire Assassin’s Creed-serie verder uitgesteld. Ook heeft de met tegenvallende verkopen kampende onderneming laten weten adviseurs in te schakelen om de opties voor de Franse uitgever en ontwikkelaar van games te bekijken. Een van de scenario’s die wordt overwogen is dat Ubisoft van de beurs wordt gehaald en een nieuwe eigenaar moet krijgen.