De demonstranten bij de bondskanselarij in Wenen hielden borden en spandoeken omhoog met boodschappen als „We willen geen extreemrechts Oostenrijk” en „Nooit meer is nu”.

Veel leuzen waren gericht tegen FPÖ-leider Herbert Kickl als mogelijke volgende kanselier. De menigte joelde toen het nieuws bekend werd dat de FPÖ en de ÖVP coalitieonderhandelingen gaan beginnen.

De demonstratie was georganiseerd door sociale, kerkelijke, milieu- en vluchtelingenorganisaties. „Er dreigt een autoritaire aanval op de democratie, de mensenrechten, de milieubescherming en de sociale cohesie in ons land”, zeiden ze in hun oproep tot protest. Ook linkse partijen sloten zich aan bij het protest.