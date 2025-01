Volgens brandweercommandanten is een brand van bijna 7000 hectare in de wijk Pacific Palisades uitgegroeid tot „een van de destructiefste natuurrampen in de geschiedenis van Los Angeles”. Een brand van 10.000 hectare in de plaats Altadena staat ook op „nul procent beheersing”.

Ondertussen hebben plunderaars het gemunt op leegstaande huizen nadat tienduizenden inwoners op de vlucht zijn geslagen.

„Midden in de noodsituatie hebben we allemaal individuen gezien die het gemunt hebben op kwetsbare gemeenschappen door in te breken en huizen te plunderen. Dit is gewoonweg onaanvaardbaar,” aldus Kathryn Barger, een ambtenaar van LA County.

„Ik beloof jullie dat jullie verantwoordelijk zullen worden gehouden,” zei Barger, die eraan toevoegde dat er politiepatrouilles waren en dat twintig personen zijn gearresteerd.