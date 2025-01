Brabant eert veteranen met speciale provinciepenning

In haar toespraak wees Adema erop dat het vieren van tachtig jaar vrede en vrijheid in een tijd van internationale spanningen vraagt om „nadenken over hoe wij onze vrede en veiligheid behouden en beschermen”. Alle Brabantse veteranen worden daarom geëerd met een speciale provinciepenning. „Mensen die echt weten wat moed betekent. Mensen die opstaan en handelen als dat nodig is”, zei de commissaris over de (oud-)militairen.