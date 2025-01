Digitale betalingen zijn goedkoper geworden voor gebruikers

Economie

Digitale betalingen zijn veiliger, sneller en goedkoper geworden voor gebruikers, concludeert de Europese Rekenkamer in een donderdag verschenen rapport. De waarde van digitale betalingen in de detailhandel in de EU is tussen 2017 en 2023 meer dan verdubbeld en bedroeg in 2023 ruim 1000 miljard euro (een biljoen). Consumenten betaalden in dat jaar naar schatting 5 tot 6 miljard euro voor digitale betalingen met een bankkaart, meldt de Rekenkamer.