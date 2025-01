Trump beroept zich op presidentiële onschendbaarheid en probeert de uitspraak uitgesteld te krijgen. De Republikein heeft ook het door conservatieve rechters gedomineerde Hooggerechtshof in Washington gevraagd om in te grijpen. Het hoogste Amerikaanse hof heeft daar nog geen besluit over genomen.

De uitspraak van vrijdag zou anderhalve week voor de beëdiging van Trump als president plaatsvinden. De rechter heeft al aangegeven dat de aankomende president niet hoeft te vrezen voor een celstraf.