Oosterscheldekering getest op veiligheid voor lange termijn

Binnenland

In opdracht van Rijkswaterstaat onderzoekt kennisinstituut Deltares of de Oosterscheldekering nog voldoende bescherming biedt tegen overstromingen. Het instituut gaat tot in detail meten welke krachten het stromende en golvende water uitoefent op de kering. Daarbij kijkt Deltares ook naar de mogelijke effecten van de zeespiegelstijging.