Barmhartigheid bij de brandstapel 

Het hele dorp was uitgelopen. Er vond een hevige discussie plaats. „Je mag niet stelen. Regels zijn regels”, zei de ene groep. „We moeten toch voor wezen, weduwen en armen zorgen”, reageerden anderen. „Maar we hebben zelf ook niets te eten?!” reageerden de eersten. Ze hebben gelijk: de honger is soms zó nijpend dat Malawiërs een voorbij kruipende slak nog als een voedzame maaltijd zien (zie foto). Uiteindelijk hebben onze leiders, na overleg met ons, de vrouw met haar kinderen laten gaan. Christelijke naastenliefde won het pleit. Daarna hebben onze leiders enkele zakken maïs uit onze voorraad aan de omstanders gegeven. Gedeeld van onze overvloed.

Dienstreis

Inmiddels zijn Dity en ik op weg naar het zuiden van Malawi. Naar het gebied waar de natuurgodsdienst lijkt te heersen. Opnieuw op dienstreis om te zien hoe het met het project Food For LiFe en onze deelnemers gaat. Vlak voordat we vertrokken, zongen we in onze kerk Psalm 22 vers 14: „Hij regeert en zal Zijn almacht tonen; Hij heerst, zover de blindste heidenen wonen, tot Hem bekeerd.” Het deed me denken aan het gebied waar we naartoe reizen en aan de situatie met de moeder en haar drie kinderen.

„Het is moeilijk om de nood in Malawi met eigen ogen te zien, maar ook mooi om te kunnen uitdelen van de Bijbelse genade”

Het is moeilijk om de nood in Malawi met eigen ogen te zien, maar ook mooi om te kunnen uitdelen van de genade die wij hebben ontvangen in Jezus Christus. In woorden, maar vooral ook in daden: door maïszaden en meststoffen te verstrekken en landbouwonderwijs te geven. Wanneer we dorpen met hongerige mensen bezoeken, gaan inwoners spontaan springen en dansen als ze horen dat ze mogen meedoen met Food For LiFe. Tijdens de onderwijsperiode leren wij en onze leiders aan deelnemers te leven van de door God geschapen natuur en van Zijn genade.

Opschalen

In het jaar 2025 willen we het project graag opschalen van iedere dag eten voor 125.000 mensen naar iedere dag eten voor 1 miljoen mensen. In theorie moet dat kunnen. Daar hebben we de afgelopen twaalf jaar hard aan gewerkt. Onze organisatie in Malawi is er klaar voor. Nu nog voldoende financiële middelen binnenkrijgen… Wilt u helpen door te bidden en, als het kan, door te geven? Laten wij van onze Westerse rijkdommen uitdelen om weduwen en wezen, broeders en zusters in Malawi van de hongerdood en soms zelfs van de brandstapel te redden.

Vanaf donderdag 16 januari kunt u onze reisverhalen (ook) vinden op www.FoodForLifeMalawi.com/reisverhalen.