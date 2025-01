Op de grote Chinese markt zag Volkswagen de verkoop met ruim 8 procent dalen. Ook in Europa was sprake van krimp, met 1,7 procent. Daar stond tegenover dat in Noord- en Zuid-Amerika juist forse stijgingen werden behaald.

Verkoopdirecteur Martin Sander van Volkswagen-personenauto’s zegt dat 2024 een lastig jaar was door de zwakke economie, politieke uitdagingen en sterke concurrentie in met name China. Hij gaf wel aan met optimisme naar dit jaar te kijken.

In december werd nog een overeenkomst bereikt met de vakbond bij Volkswagen over een grote herstructurering om kosten te besparen. Daarbij gaan de komende jaren 35.000 banen verloren bij het merk, maar zijn er geen gedwongen ontslagen. Ook worden sluitingen van Duitse Volkswagen-fabrieken voorkomen.

Naast het gelijknamige kernmerk heeft het Volkswagen-concern ook merken als Škoda, Audi, Seat en Porsche.