Door bevriezing van sneeuwresten of nieuwe winterse buien kan het weer glad worden. In heel het land, behalve in Flevoland, het Waddengebied en Noord- en Zuid-Holland, geldt daarom code geel.

De dikste sneeuwlaag is tot nu toe gemeten in het Zuid-Limburgse Vijlen, waar 12 centimeter sneeuw viel. Elders in Limburg viel woensdagavond tussen de 4 en 9 centimeter sneeuw, in Gelderland en Noord-Brabant ging het lokaal om zo’n 2 tot 3 centimeter.