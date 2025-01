Verdachte beschieting Alphen had aansturende rol, meent OM

Volgens zijn advocaat is M. slechts „een veredelde taxichauffeur die van niks wist”. „Zijn rol is groter dan dat, hij deed veel meer”, zei de officier van justitie donderdag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag.

Voor deze beschieting zijn ook een 17-jarige jongen uit Eindhoven en een 23-jarige Rotterdammer aangehouden. In totaal zijn voor de reeks incidenten zestien verdachten aangehouden. Zij verschijnen de komende tijd voor de rechter.