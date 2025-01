Limburg bereidt zich voor op snel stijgend water in Maas

Aan het begin van de donderdagmiddag wordt zo’n 15 kubieke meter water per seconde afgevoerd door de Geul, die ten oosten van de Maas stroomt. Dat is nog ruim onder de alarmeringswaarde. De verwachting is dat dit donderdagmiddag eerst toeneemt, maar later ook weer afneemt. Waterschap Limburg zegt de situatie „nauwlettend in de gaten” te houden en alvast maatregelen te nemen, waaronder het plaatsen van pompen en het dichtzetten van coupures, zoals doorgangen in dijken worden genoemd.