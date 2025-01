Buurlanden kampen met gevolgen sneeuw

Een van de dodelijke slachtoffers in Frankrijk kwam om het leven na een val. Het andere slachtoffer was een dakloze die werd gevonden in de regio Valenciennes. Volgens de regionale autoriteiten zijn daarnaast tientallen mensen gewond geraakt, meldt Le Monde. Rond de Franse steden Arras, Lens, Béthune en Calais zijn bovendien stroomstoringen. In het noorden van Frankrijk geldt tot in de middag code oranje.

In België gold dinsdagochtend code geel voor gladheid in heel het land behalve de kust, meldt nieuwsdienst VRT NWS. In de provincie Luik geldt tot 16.00 uur code oranje. Inwoners worden opgeroepen om voorzichtig te zijn op de weg. Ruim vijfhonderd strooiwagens waren actief in heel België. In Brussel moest de brandweer vijftien keer uitrukken om gevallen bomen op te ruimen of takken af te zagen. Honderden Belgische boeren hielpen om wegen, fietspaden en luchthavens sneeuwvrij te maken.

In het VK zorgt het winterweer voor overlast op de weg. Donderdag en vrijdag geldt code geel in grote delen van het land om sneeuw en gladheid. Lokale autoriteiten in East en West Sussex adviseerden om niet de weg op te gaan, meldt de BBC. In enkele plaatsen waren de scholen gesloten.

Ook de Duitse nationale weerdienst, Deutscher Wetterdienst (DWD), waarschuwt voor sneeuw en gladheid. Volgens de DWD valt op grote schaal mogelijk 3 tot 8 centimeter en in de bergen mogelijk tot 15 centimeter. De temperatuur in het neerslaggebied ligt rond het vriespunt. In het midden en zuiden van het land is het overdag ook stormachtig, maar het sneeuwt niet met temperaturen tussen de 6 en 14 graden. Op enkele plaatsen is onweer mogelijk.