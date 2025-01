Rutte waarschuwt: dure vrede voor Oekraïne moedigt China aan

Bij aankomst op de Duitse legerbasis Ramstein voor overleg over militaire hulp aan Oekraïne met een vijftigtal bondgenoten, noemde hij Trump niet. Maar anders dan Trump die keer op keer zegt in een ommezien vrede af te kunnen dwingen in de drie jaar slepende oorlog, onderstreept Rutte dat het cruciaal is dat Oekraïne er goed uitkomt. De wereld „zal kijken of het een goede deal is of niet”, zei Rutte. „Als het geen goede deal is, zal dat gezien worden door de Chinezen, de Noord-Koreanen, Iran, Rusland natuurlijk”, hield de NAVO-chef zelfverklaard dealmaker Trump voor.

„Als we het hebben over Oekraïne gaat het niet om Oekraïne alleen”, benadrukt Rutte. „Er is ook de mondiale context.” De NAVO wijst de laatste tijd steevast op de banden tussen Rusland en vooral Amerika’s grote rivaal China in de hoop zo Trumps twijfels aan het nut van het bondgenootschap weg te nemen.