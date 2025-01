NVM: grotere kansen huizenkoper zetten mogelijk niet door in 2025

Daarmee was de dynamiek op de huizenmarkt volgens de NVM erg hoog. Zo’n 60 procent van de huizen die in het vierde kwartaal in de verkoop stond, werd datzelfde kwartaal verkocht. „Ik denk dat de kansen alleen maar kunnen toenemen als er meer dynamiek komt op de woningmarkt. 60 procent is heel mooi, maar dat heeft te maken met het feit dat meer woningen te koop zijn gezet en met de korte verkooptijden”, aldus Gerssen, de voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, bij het bekendmaken van de kwartaalcijfers. Daarbij benadrukt ze dat ook in 2025 meer huizen te koop moeten worden gezet.

De toename in de nieuwbouw biedt volgens haar ook kansen voor kopers. De NVM meldt dat in 2024 meer nieuwbouwhuizen werden aangeboden dan in voorgaande jaren. Mensen met een bestaande koopwoning kunnen dan vaker doorstromen naar een nieuwbouwhuis, waardoor meer bestaande huizen beschikbaar komen. Makelaars verwachten volgens Gerssen dat er op korte termijn meer nieuwbouw bijkomt, maar de NVM betwijfelt of dat er meer zullen zijn dan vorig jaar.