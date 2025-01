Het ongeluk gebeurde in het noorden bij de eilandengroep Lofoten. Vier mensen raakten ernstig gewond. De bus raakte tijdens slecht weer van de weg en belandde half in een meertje. In de bus zaten 58 mensen, volgens de politie afkomstig uit zeker acht landen. De publieke omroep NRK meldde de dag na het ongeluk dat er ook Nederlanders waren onder de inzittenden.

Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De politie heeft geen informatie gedeeld over de identiteit van de gewonden.