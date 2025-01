Advocaten Taghi wraken gerechtshof in Marengo-zaak

Het is nog niet duidelijk wanneer de wrakingskamer zich over dit verzoek gaat buigen. Als het wrakingsverzoek terecht blijkt, moeten nieuwe rechters de strafzaak gaan behandelen. Als het wordt afgewezen, kan de zaak verder.

Advocaten Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy namen eind vorig jaar de verdediging over. Zij vroegen toen tijd om het „gigantische dossier, dat meer dan 80.000 pagina’s beslaat” in deze strafzaak over meerdere moorden, tot zich te nemen.

Taghi (47) zat sinds half juli zonder rechtsbijstand nadat zijn toenmalige raadsman Michael Ruperti de verdediging had neergelegd. Hij had in 2023 met twee collega’s de verdediging van Taghi op zich genomen na de arrestatie van diens advocaat Inez Weski.

Taghi en twee medeverdachten zijn begin vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De strafzaak Marengo is momenteel in de voorbereidende fase van het hoger beroep.