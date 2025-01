Makelaars: woningaanbod in Amsterdam hard gestegen, krapte blijft

In het vierde kwartaal van 2024 zijn in Amsterdam 2070 woningen aangeboden bij MVA-makelaars. Dat is een stijging van 54 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

„Het is duidelijk te zien dat het woningaanbod is gestegen, mede door uitponding: het verkopen van leegstaande huurwoningen”, zegt MVA-voorzitter Floris van der Peijl. „Dit is een direct gevolg van de Wet Betaalbare Huur waarmee het voor verhuurders een stuk minder interessant is geworden om een pand aan te bieden op de huurmarkt.”

Ondanks het toegenomen aanbod door het uitponden van woningen en de bouw van nieuwe huizen is overbieden nog steeds gebruikelijk, stelt Van der Peijl. Bijna vier op de vijf woningen in de hoofdstad werden in het vierde kwartaal boven de vraagprijs verkocht.

In totaal verkochten MVA-makelaars in het vorige kwartaal 2919 woningen, 27 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is meer dan in „enig kwartaal in de afgelopen jaren”, aldus de voorzitter. Dit wijst volgens hem op een hoog consumentenvertrouwen. Hoewel het toegenomen consumentenvertrouwen en het stijgende aanbod volgens hem tekenen zijn van een „gezonde woningmarkt”, is de realiteit „weerbarstiger”, mede door het overbieden. „De krapte op de woningmarkt blijft onverminderd.”

De kwartaalcijfers van de MVA komen gelijktijdig met die van de landelijke Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Ook landelijk gezien was vorig kwartaal sprake van een veel groter aanbod van woningen, signaleerde de NVM. Ook zijn de huizenprijzen in Nederland opnieuw flink gestegen, met 11,5 procent. In Amsterdam is de mediane vraagprijs van een woning in het vierde kwartaal juist licht gedaald, tot 707.572 euro.