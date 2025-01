AEX-index opent vlak, chipfondsen bij dalers

De AEX noteerde in de vroege handel een fractie lager op 888,93 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 830,30 punten. Op de beurzen in Parijs en Frankfurt waren koersverliezen tot 0,3 procent te zien. Londen bleef vrijwel onveranderd.

Beleggers in Europa moeten het later op de dag overigens doen zonder richting vanuit de beurzen in New York. Wall Street blijft dicht voor de staatsbegrafenis van oud-president Jimmy Carter. Het is een dag van nationale rouw in de Verenigde Staten.

ASML, ASMI en Besi gingen tot 1,3 procent omlaag. Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich kreeg een adviesverhoging van beleggingsadviseur Stifel en steeg 1,3 procent. Zakenbank Bernstein verhoogde het advies voor levensmiddelenconcern Unilever dat 0,8 procent meer waard werd.