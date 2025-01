Stedin na test thuisbatterij: minder belasting voor vol stroomnet

Economie

Thuisbatterijen zorgen voor veel minder belasting van het stroomnet als ze worden gebruikt op piekmomenten. Dit melden netbeheerder Stedin en Fractal Energy, dat batterijen levert, na een proef bij twintig huishoudens in het Zeeuwse dorp Serooskerke. Op veel plekken in Nederland is het stroomnet vol en als in een bepaalde regio veel stroom wordt geleverd op momenten dat er ook veel wordt verbruikt, kan het net overbelast raken.