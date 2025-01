Weerwaarschuwingen in groot deel land om sneeuw en gladheid

Binnenland

In een groot deel van Nederland gelden donderdag weerwaarschuwingen voor sneeuw en gladheid. In Limburg en Noord-Brabant is tot het middaguur code oranje van kracht, die daarna overgaat in code geel. Voor Gelderland geldt bijna de hele dag code geel. In de andere oostelijke provincies en in Utrecht en Zeeland geldt code geel vanaf 21.00 uur. De waarschuwingen gelden tot vrijdagochtend.