Medewerkers apotheken staken alsnog voor meer salaris

Vakbonden FNV en CNV, die de staking organiseren, beloven dat mensen die met spoed medicijnen nodig hebben, die altijd kunnen krijgen, spoedzorg blijft gegarandeerd. Toch was het volgens brancheorganisatie KNMP in de afgelopen dagen „wel wat drukker dan normaal” bij de apotheken.

De bonden wilden eerst een staking organiseren rond de kerstdagen, maar de rechtbank verbood dat. In totaal zouden de apotheken dan negen dagen dicht zijn en dat werd te riskant gevonden.

De apotheekmedewerkers willen dat hun salarissen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli met minimaal 6 procent worden verhoogd. Ook willen ze dat het minimumloon wordt verhoogd naar 16 euro per uur en dat er meer maatregelen komen om de werkdruk te verminderen. Verder eisen de bonden dat medewerkers worden betaald voor de tijd die ze kwijt zijn aan voorbereidingen op de werkdag.

De werkgevers bieden 2 procent vanaf 1 juli en 5 procent per 1 juli volgend jaar. Ze zeggen door het beleid van zorgverzekeraars en de overheid niet meer te kunnen geven.

De apotheekmedewerkers begonnen hun protest in september met stiptheidsacties. Toen die niets opleverden, volgden ongeveer tien regionale stakingen in alle provincies. Die duurden eerst een halve dag, daarna een hele dag. Vervolgens was er de eerste landelijke staking.