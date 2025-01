Nederlander krijgt bevel over NAVO-vloot die zeekabels bewaakt

Warnaar neemt het commando in een Noorse marinehaven over van zijn Deense voorganger. De Nederlander blijft een jaar aan, dubbel zolang als eerdere commandanten.

De Tromp en de andere schepen van de zogeheten Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) gaan aan de slag als „politieman op zee”, legde Warnaar eerder uit. Ze moeten erop toezien dat vijanden bijvoorbeeld geen sabotageacties plegen tegen kabels, pijpleidingen en andere onderzeese infrastructuur van NAVO-landen, zoals steeds vaker lijkt te gebeuren. Iedere uithoek van de uitgestrekte wateren in Noord-Europa bewaken is onhaalbaar, maar de zeemacht moet saboteurs in ieder geval twee keer laten nadenken.