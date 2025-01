Code oranje om sneeuw en gladheid in Limburg en Brabant

Binnenland

In Limburg en Noord-Brabant is donderdag code oranje van kracht om sneeuw en gladheid, meldt het KNMI. De weerwaarschuwing voor de twee provincies geldt tot 12.00 uur. Daarna is in Brabant tot 13.00 uur code geel van kracht en in Limburg tot 16.00 uur. Vervolgens is het even code groen, maar vanaf 17.00 uur geldt in beide provincies tot en met vrijdagochtend weer code geel.