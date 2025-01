Oud-winnaar Televizier-Ster Jeugd krijgt erespeld Alblasserdam

Binnenland

De 13-jarige Rose Leenheer heeft in Alblasserdam een erespeld gekregen voor de „indrukwekkende mijlpalen” die ze heeft bereikt in onder meer haar strijd tegen kanker. Leenheer, die in 2022 mede de Televizier Ster-Jeugd won voor haar deelname aan het programma Hallo, ik heb kanker, is de eerste jongere die de onderscheiding in Alblasserdam krijgt opgespeld, meldt de Zuid-Hollandse gemeente.