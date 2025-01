Ds. Verhoeven: Aandacht is nodig voor de heiligheid van God

De voorzitter van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland sprak woensdag het openingswoord uit tijdens de jaarlijks contio voor predikanten van de Bond. De bijeenkomst in Nieuw Hydepark te Doorn trok een volle zaal, met 140 predikanten. De contio duurt twee dagen, woensdag en donderdag.

Ds. J.A.W. Verhoeven. beeld Jan van Reenen

Ds. Verhoeven sprak vanuit Psalm 99 over de heiligheid van de Heere, waar er meerdere keren staat dat de Heere heilig is. Hij constateerde een tendens om het steeds vaker over God te hebben in termen van liefde. „Je spreekt als pastor liever over de wonden dan over de zonden. We gaan vaak met de Heere om alsof Hij van ons is. Zijn we misschien democratisch over de Heere gaan spreken?”

De predikant vindt dat geen goede ontwikkeling. „Tegenover het therapeutische godsbeeld is aandacht nodig voor de heiligheid van God. Heiligheid is niet een eigenschap van God, maar het is de perfectie van Hem. De Heere is uniek, onafhankelijk, onaantastbaar. Hij doorgrondt ons, maar wij doorgronden Hem niet.”

De Bondsvoorzitter zei zich niet te kunnen vinden in het pleidooi van hedendaagse theologen van naam om het niet over Gods heiligheid te hebben. „Daarover wordt in het Oude Testament dikwijls gesproken.” Hij verwees in het bijzonder naar de boeken Leviticus en Ezechiël.

Ds. Verhoeven gaf aan dat de nadruk op Gods heiligheid niet ten koste gaat van Zijn nabijheid. „Mensen worden niet vermorzeld door Zijn heiligheid, maar ze leven ervan. Hij komt ons nabij als de Heilige. Zijn heiligheid is een bron van troost, zoals het staat in Hosea 11: „Mijn hart keert zich in Mij om, al Mijn medelijden is opgewekt.””

Jonathan Sacks

Prof. dr. Bart Wallet constateerde in zijn lezing over Israël op dit moment een zeldzame openheid bij christenen om het gesprek met de Joodse orthodoxie aan te gaan. De hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam noemde hier met name opperrabbijn Jonathan Sacks, wiens boeken over het Oude Testament in christelijke kring steeds vaker gelezen worden. „Er is herkenning bij de protestantse focus op de Bijbel. Het heeft ook te maken met een notie die Sacks naar voren haalt over het verbond. Hierdoor komen ook meer specifiek Joodse thema’s aan de orde, zoals de Joodse ethiek van armoede, gerechtigheid en barmhartigheid.”

De hoogleraar noemde bij die openheid ook de „herneming van het Nieuwe Testament als Joodse bron”. Daarbij verwees hij in het bijzonder naar de recent uit het Engels vertaalde uitgave ”Het Nieuwe Testament met Joodse toelichtingen”. „Het Nieuwe Testament is lang gelezen vanuit de Grieks-Romeinse context. Wat betekent het om het te lezen als Joodse bron, als tekst die ingeklemd ligt tussen het Oude Testament en de rabbijnse literatuur? Het helpt om de tekst in het Jodendom te positioneren.”

Prof. Wallet verbaast zich over het herhaaldelijk terugkerende gesprek in de Protestantse Kerk in Nederland over de „onopgeefbare verbondenheid met Israël”. „Als je onopgeefbaar verbonden bent, discussieer je daar niet iedere vijf jaar over.”

Populisme

Prof. dr. James Kennedy voor GB, 8-1-2025.

Prof. James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, sprak over ”christen zijn in een populistisch tijdperk”. Populisten zien een grote tegenstelling tussen het volk en de elite. Kennedy verwees naar het populisme in de Verenigde Staten, waar hij geboren is, waar het populisme onder christenen groot is. Nu groeit het ook in Nederland, ziet hij.

De hoogleraar noemde het tijdperk van populisme een tijdperk van angst en woede. „Populisme is daarmee in strijd met hoe christenen in de wereld moeten leven. Een positieve houding is niet alleen van vitaal belang als vorm van christelijk getuigenis, maar ook voor de gezondheid van de democratie zelf.”

Prof. Kennedy citeerde de atheïstische schrijver Jonathan Rauch, die vond dat het christendom belangrijk is voor het behoud van de democratie omdat christenen niet bang zijn, Jezus volgen en elkaar vergeven. „Christenen zijn nodig in de politiek. Ze moeten, als discipelen van Christus, zien de angst te overstijgen.”

Hij had ook een taak voor de dienaren van de kerk. „Predikanten hebben een rol om het getuigenis van geloof, hoop en liefde door te geven. Ze moeten zich niet laten leiden door angst, want de christelijke deugden wijken daarvan af. Daarom hebben ze juist in deze tijd een belangrijke taak.”

