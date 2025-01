Veldkamp bezorgd om ‘gewelddadige retoriek’ Venezolaans regime

Buitenland

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) maakt zich zorgen over de situatie in Venezuela. De zittende president Nicolás Maduro wordt vrijdag beëdigd voor zijn derde termijn. In aanloop daarnaartoe ziet Veldkamp de „gewelddadige retoriek” van het regime toenemen, schrijft hij op X. Ook de recente berichten over arrestaties vindt hij zorgwekkend.