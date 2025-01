Inhoudelijke gesprekken over nieuwe coalitie Groningen van start

Binnenland

In Groningen gaan BBB, PvdA, GroenLinks en VVD woensdagavond voor het eerst inhoudelijk met elkaar in gesprek over de vorming van een nieuwe coalitie voor het bestuur van de provincie. De vier partijen worden begeleid door drie formateurs, zo werd eind vorige maand bekend. Dit drietal, Rikus Jager, Mattias Gijsbertsen en Mirjam Pauwels, kwam afgelopen zaterdag al bij elkaar om de formatiegesprekken voor te bereiden, meldt de provincie Groningen.