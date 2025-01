Roemeense verkiezingen na ongeldige uitslag nu gepland in mei

Buitenland

Roemenië gaat op 4 mei opnieuw proberen een president te kiezen. In november gingen de Roemenen ook al naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, maar de uitslag daarvan werd later ongeldig verklaard. De Roemeense autoriteiten zeiden dat Rusland had geprobeerd om de stembusgang te beïnvloeden en te ontregelen.